Saint-Trond – Standard: les compositions probables

Pour la 21e journée de la Jupiler Pro League, Saint-trond accueillera le Standard. Pour leur dernière rencontre de cette année 2016, les Liégeois auront à cœur de remporter ce match et de terminer correctement un mois catastrophique.

Ce soir, dès 20h30, le Standard se déplacera à Saint-Trond pour la 21e journée de Pro League. Les Rouches seront en quête d’un second succès à l’extérieur et tenteront de terminer l’année et ce mois catastrophique sur une note positive. « Je suis d’accord pour dire que, mathématiquement, c’est un mois catastrophique », a reconnu le coach Aleksandar Jankovic.

Pour cette dernière rencontre de l’année civile, Fai est de retour de suspension tandis que Goreux a laissé une bonne impression. « Reginal a montré une force de caractère incroyable. Il revient de loin avec une superbe mentalité » a continué Jankovic.

Les compositions probables :

Saint-Trond : Pirard, Djene, Kotysch, Bagayoko, Fernandes, De Petter, Peeters, Cuevas, Gerkens, Boli, Proschwitz.

Standard : Hubert, Scholz, Laifis, Goreux, Fiore, Trebel, Enoh, Raman, Edmilson, Belfodil, Sa.