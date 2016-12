Roland Duchâtelet se confie avant Saint-Trond - Standard: "Je suis encore un peu supporter du Standard" (vidéo)

Avant Saint-Trond – Standard, ce mardi soir (20h30) au Stayen, Roland Duchâtelet est sorti du silence qu’il s’était imposé depuis son départ du Standard il y a un an et demi. Et depuis son retour dans le Limbourg, à la fin du mois de mai dernier.

« Ce sera un peu spécial, parce que je reste un peu supporter du Standard. On n’efface pas comme ça quatre années de sa vie. On va vivre un super-match, dans les tribunes avec des supporters de Saint-Trond et du Standard qui se respectent et s’apprécient, mais aussi sur la pelouse », confie l’ancien président du club liégeois, qui n’a pas oublié la fracture avec les supporters du Standard : « Vous savez, cette fracture, elle avait déjà été occasionnée à l’époque de Lucien D’Onofrio. Il y avait alors pas mal d’incidents aussi. Il y a toujours eu cette sensibilité-là, de la, part des supporters du Standard, de vouloir intervenir dans la gestion du club. Une fraction de fans veut décider du choix de l’entraîneur, des transferts… C’est souvent comme cela dans les top clubs. À Saint-Trond, chacun reste à sa place ».

« Ce sont toujours les mêmes qui décident de tout… »

Il s’étonne également des sanctions contre les clubs suite aux débordements de quelques supporters. « Il faut arrêter avec ces matches à huis clos, qui ne font pas avancer le débat. La seule véritable solution, c’est de punir les fauteurs de troubles sur base des images. (…) Ce sont les fautifs qu’il faut sanctionner, pas le club de Charleroi, pas plus que le Standard. Il faut un nouveau règlement ».

Il revient également sur la direction de la Pro League : « Est-il normal que Mehdi Bayat soit partout alors que son frère Mogi, qui est l’agent le plus influent, est partout présent aussi ? Il y a là un énorme conflit d’intérêts. Ce sont toujours les mêmes qui décident de tout, entre eux… »

