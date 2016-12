FC Bruges-Mouscron (2-1): la lanterne rouge pour les Hurlus, la tête pour les Brugeois

Face au FC Bruges, actuel leader du championnat, la tâche s’annonçait compliquée pour les hommes de Mircea Rednic qui n’ont toujours pas remporté le moindre succès depuis… le 1er octobre ! Le coach des Hurlus devait en plus faire sans Markovic, forfait, ni Vagner.

Le premier danger venait d’ailleurs du côté brugeois via Izquierdo, qui profitait des lacunes défensives des Hurlus pour filer dans le rectangle avant de buter sur Delac. Et les deux corners qui suivaient auraient très bien pu mener à l’ouverture du score sans le sauvetage du gardien bosnien. Et pourtant, deux minutes plus tard, Nkaka se retrouvait seul dans le rectangle devant van Rhijn et récupérait de la tête le centre venu de la droite pour ouvrir le score à la grande surprise des locaux (0-1).

Les Mouscronnois profitaient de ce but pour mettre la pression sur les hommes de Michel Preud’homme, qui enchaînaient les pertes de balle dans l’entrejeu et les mauvais placements en défense. Diedhiou et Trezeguet parvenaient ainsi à s’approcher du rectangle à chaque contre favorable mais manquaient de précision dans la dernière touche de balle.

Encore à la sortie des vestiaires, pour l’entame de la seconde mi-temps, Trezeguet filait en puissance sur le flanc gauche pour servir Diedhiou mais la balle repoussée finissait dans les pieds de Nkaka, à l’entrée du rectangle, qui envoyait la balle... contre la transversale brugeoise ! Les Hurlus semblaient donc partis pour faire encore mal durant quarante-cinq minutes aux locaux. Mais à la 62e minute, sur un coup franc des 30 mètres, Delac était surpris par un rebond sur la frappe de van Rhijn. L’égalisation réveillait le Jan Breydelstadion (1-1).

Jelle Vossen s’occupait de remettre les Brugeois sur les bons rails à la 68e minute via une déviaition dans le rectangle sur un centre de... van Rhijn, encore une fois (2-1).

Après ce nouveau but brugeois, les Mouscronnois lâchaient prise et ne trouvaient plus l’opportunité de contrer les locaux. Malgré une dernière offensive dans les arrêts de jeu, les hommes de Mircea Rednic devaient une nouvelle fois encaisser une défaite, synonyme de dernière place au classement (12 pts contre 15 pour Westerlo, 15e). Le FC Bruges, par contre, s’offre la tête du classement (43 points) avant la trêve hivernale avec deux points d’avance sur Anderlecht.