Adapté à son handicap, son scooter est trop long: Thibault (Marche) craint de rester un jour à quai

Rédaction en ligne

Voyageur à mobilité réduite, Thibault Delférière, un habitant originaire de Marche, prend régulièrement le train avec son scooter électrique. Mais depuis peu, le formulaire en ligne a changé. Il est désormais très clairement indiqué le poids et les dimensions autorisés par l’administration et le matériel. Un canevas dans lequel n’entre plus son véhicule. Et Thibault craint de rester un jour à quai. La SNCB se veut rassurante et affirme que cela ne sera jamais le cas.