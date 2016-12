La nouvelle école primaire du Collège Sainte-Croix à Hannut ouvre le 10 janvier

Pour les 26 instituteurs et les 360 élèves, c’est « l’événement » de la rentrée de janvier : après un an et demi de travaux, la construction de la nouvelle école primaire du Collège Sainte-Croix est arrivée à son terme.

« Nous avons prévu de faire rentrer les enfants dans les nouveaux locaux le mardi 10 janvier puisque le lundi 9 tous nos enseignants sont en formation pour apprendre à maîtriser les tableaux interactifs dont sont désormais équipées toutes les classes », avance Mady Jamoulle, la directrice.

Le déménagement a démarré la dernière semaine avant les vacances. Il devrait être terminé pour la rentrée, assure la directrice.

Les anciennes classes primaires libérées seront réaffectées au Collège qui en a bien besoin. Il y a 5 ans, sa population scolaire s’élevait à 750 élèves contre 900 aujourd’hui. « Il est possible que nous atteignons bientôt les 950/960 élèves », estime Benoît Dubois, administrateur au PO, en charge des bâtiments.

« Il y a cinq ans, nous pressentions déjà cette hausse, reprend Benoît Dubois. Des études laissaient apparaître une explosion démographique dans Hannut qui allait surtout jouer au niveau du secondaire. Il n’y a que deux écoles dans Hannut. Au niveau du fondamental, c’est différent, le terrain est aussi occupé par le communal. Tôt ou tard, nous savions que nous allions manquer de place. »

C’est de là qu’est né le projet de construire une nouvelle école pour le primaire.

Plus détails sur cette nouvelle école dans notre édition numérique.

Découvrez la nouvelle école en vidéo en cliquant sur le lien ci-dessous