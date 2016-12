L'IRM vous met en garde: gare aux plaques de givre ou de glace au sud du pays

Belga

Des plaques de glace ou de givre sont possibles entre ce lundi soir et mardi matin au sud du sillon Sambre et Meuse, prévient l’Institut royal météorologique (IRM). L’IRM prévoit un risque de plaques de glace et/ou de givre à partir de 20h00 ce lundi et jusqu’à 10h00 mardi, dans les provinces de Liège, Namur et Luxembourg.