Libramont: Emile fait le buzz avec 2 millions de vues

« Un attentat de plus à Berlin et 2017 reste à venir... », c’est sur ces mots assez pessimistes que s’achève la dernière vidéo publiée par Émile Lecomte. Une vidéo qui a touché le coeur des internautes car elle a été vues plus de 2,2 millions de fois après seulement quatre jours de diffusion. Un record pour le Libramontois qui avait pourtant déjà fait le buzz en mai dernier avec une capsule qui fustigeait les grèves qui paralysaient les étudiants. « On est à 35.000 partages, 50.000 j’aime. C’est deux fois plus que sur ma page! Je ne m’attendais pas à ça. D’autant que mes potes la trouvaient bien mais sans plus et ma copine m’a dit que j’avais déjà fait mieux », sourit Émile.

