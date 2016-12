Un petit incendie dans un train à Herstal, le trafic interrompu moins d'une heure

Belga

Un train est bloqué en gare d’Herstal (Liège) à cause d’un «petit incendie» dans le dernier wagon, a indiqué le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire, Infrabel. Un seul passager se trouvait dans le wagon en question, il est sain et sauf et a été évacué. A la suite de l’incident, le trafic ferroviaire a été bloqué pendant environ trois quarts d’heure entre Liers et Liège ainsi qu’entre Tongres et Liège.