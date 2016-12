"Britney Spears est morte": voici les deux tweets publiés sur le compte officiel et certifié de Sony à 14h15!

Il s’agit évidemment d’un piratage.

Sur le coup de 14h15, ce premier tweet était publié :

Un tweet qui a semé le doute quelques instants. Mais pas trop longtemps non plus puisque 7 minutes plus tard, un deuxième tweet apparaît :

La forme de ce message ne laissait place à quasiment aucun doute : il s’agit d’un piratage (et à une blague de très mauvais goût).

Confirmation 25 minutes plus tard avec Sony :

--------OurMine Security--------

We detected unusual activity on the account

and we checked the account if it's hacked or not — Sony Music Global (@SonyMusicGlobal) 26 décembre 2016