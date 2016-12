Le chanteur britannique George Michael est décédé à l'âge de 53 ans

La star, qui a entamé sa carrière avec le groupe Wham! dans les années 1980 et l’a ensuite poursuivie en solo, «s’est éteint en paix à la maison».

Le chanteur pop, de son vrai nom Georgios Kyriacos Panayiotou, était mondialement connu entre autres pour les titres «Wake Me Up Before You Go-Go» et «Last Christmas», enregistrés avec Wham!.

L’auteur-compositeur-interprète a vendu plus de 100 millions d’albums durant sa carrière étalée sur près de quatre décennies.

«C’est avec beaucoup de tristesse que nous pouvons confirmer que notre fils aimé, notre frère et ami George est décédé en paix à la maison durant la période de Noël», a annoncé son agent.

La police de Thames Valley a affirmé que les services d’ambulance se sont déplacés vers une résidence de Goring à Oxfordshire vers 14h42.

La police a indiqué qu’il n’y avait pas circonstances suspectes au décès.