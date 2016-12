D1 amateurs: l'année 2016 de l'Excelsior Virton en 10 dates

L’année 2016 touche à sa fin. Dans quelques jours, elle ne sera plus qu’un bon ou mauvais souvenir pour tout le monde. Du côté de l’Excelsior Virton, cette année aura été riche en événements divers. De la descente de D2 au départ du président Emond en passant par le tragique incendie du car de l’équipe, on retrace les grands moments de la cuvée 2016 de l’Excel en 10 dates clés.

30 janvier: l'espoir renaît pour l'Excel du côté du Schiervelde

Tout le monde le sait, la saison 2015-2016 était importantissime pour tout le football belge. Les clubs pros ayant plus ou moins imposé aux autres une nouvelle réforme de notre foot, tous les clubs engagés en D2 devaient se battre pour finir dans le top 8 et demeurer dans le monde pro. Mal embarqué, l’Excelsior Virton a regagné espoir un samedi soir de janvier en allant mettre une taule à Roulers dans son stade. Ce 0-3 net et sans appel permet d’entretenir la maigre flamme de l’espoir en Gaume.

Cette même flamme sera dans la foulée encore attisée par un succès à domicile contre Tubize (2-1) le mercredi suivant. Malheureusement pour les hommes de Frank Defays, deux partages (0-0 contre Deinze et un catastrophique 3-3 à Coxyde) ont vite douché ce bel enthousiasme.

