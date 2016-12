Le procès d'Amedeo Troiano devant les assises de Liège débutera le 6 février et durera trois semaines

Le 18 avril 2014 en fin de soirée, Carol et Benoît, un couple de banquiers visétois, rentraient chez eux en compagnie d’Esteban, qui avait insisté pour aller dormir chez sa marraine après avoir mangé avec eux au restaurant. Mais un homme avait surgi des buissons et avait tiré sept fois, ne leur laissant aucune chance : trois balles avaient atteint le banquier, dont une dans le cœur et une autre dans la nuque, trois autres avaient touché son épouse dans le dos, et la dernière avait visé Estéban en pleine tête. Les enquêteurs avaient d’abord pensé à une balle perdue, mais la balistique avait révélé que ce petit blondinet originaire de Dolhain avait été froidement exécuté. Pour ne laisser aucun témoin…

