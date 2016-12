Notre enquête du lundi: 2016, année horrible pour nos agriculteurs?

Selon la Direction générale des statistiques, en 2016, le secteur agricole a vu sa valeur ajoutée nette baisser de 13,5 %. Les secteurs qui ont le plus souffert sont d’une part est celui des céréales -avec une chute de valeur estimée à près de 50 % - et toujours celui du lait.

Jean-Luc Cloos, agriculteur à Stehnen (Arlon) confirme ce chiffre effrayant : « Tous mes collègues se plaignent du rendement des céréales cette année et effectivement plusieurs d’entre eux parlent de pertes de 50 % du rendement ». L’agriculteur explique que cette année fut exceptionnellement mauvaise et qu’heureusement il n’y a pas de raison que cela se reproduise tous les ans : « C’est le printemps très humide qui est en la cause. Il fallait vraiment jongler avec la météo. Ce temps favorise le développement de maladies ». Ajoutez ensuite une période de sécheresse en été et le (mauvais) tour est joué.

