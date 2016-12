Gaston, Max, Stich: de nombreux chiens ont pris la fuite en entendant les pétards en région liégeoise

C’est un grand classique du réveillon ! Et même si la coutume veut qu’on les fasse surtout retentir au Nouvel An, les pétards ont encore eu la cote ce samedi soir. Conséquence de tout ce ramdam, de nombreux chiens, apeurés, ont pris la fuite.

« Je suis sorti un instant dans le jardin. J’ai veillé à ne pas laisser la porte ouverte car Gaston a déjà pris la fuite mardi dernier. Mais, apeuré par les pétards, il a réussi à se glisser dans les 20 centimètres laissés ouverts, avant de cavaler littéralement vers la sortie empruntée mardi. » Thomas Van Ass est l’un des nombreux propriétaires qui ont, ce samedi soir, perdu leur animal de compagnie à cause des pétards. Sur le site « Pet Alert Liège », qui recense tous les animaux de compagnie disparus, plusieurs annonces ont déjà été postées par les maîtres affolés. Ainsi, Stich, un petit bouledogue anglais, avait disparu à Seraing. Lara, un basset d’Anthisnes, était elle aussi introuvable. Max, un Jack Russel, avait fui du côté de Tinlot. Fort heureusement, la majorité d’entre eux ont déjà été retrouvés !

Reste donc Gaston, porté disparu rue de Renory, à Angleur. Il est âgé de 1 an et demi. Pucé et castré, il est grand et mince. Gaston est craintif. Contact : 0494889809

Ce chien de berger a également été recueilli par une famille du côté de la rue de Xhovémont. Si vous le reconnaissez, contactez Antoine Collignon.