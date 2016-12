Faites vos achats en voiture à Capellen près d'Arlon dans le supermarché du bricolage

Coup dur pour la concurrence en Belgique, en France et au Grand-Duché. Coup de chance pour les bricoleurs amateurs et les professionnels du secteur. Demain, mardi 27 décembre, le groupe allemand « Bauhaus » ouvre, en grande pompe, son supermarché du bricolage à Capellen (GDL), à quinze kilomètres d’Arlon.

Le magasin qui ouvre ses portes demain propose pas moins de 120.000 articles sur 15.000m 2 . Bauhaus développe plusieurs concepts très innovants. Avec tout d’abord un immense drive-in « Arena » de plus de 3.800m 2 . C’est l’atout phare du magasin. Vous entrez avec votre voiture et éventuellement votre remorque ou encore avec votre camionnette et vous roulez dans les larges allées du bâtiment. Vous pouvez acheter votre matériel de construction encombrant et le charger directement dans votre véhicule. L’autre concept intéressant concerne les heures d’ouverture. Tous les jours, sauf le dimanche, le centre est ouvert dès 7h du matin, pour permettre aux professionnels de s’approvisionner avant d’aller voir leurs clients.

Plus de détails, notamment sur l’organisation d’un super concours avec 20.000 euros de lots dans La Meuse Luxembourg de ce lundi et dans notre édition digitale.