Hotton: débat autour des illuminations au conseil communal

Contrat locatif

Le collège a opté pour un contrat locatif de trois ans sous forme de leasing, à raison de 9.900€/an. « Ce montant comprend le montage, le démontage, le stockage chez le fournisseur, l’entretien et la réparation », souligne Jacques Chaplier. « Tout a été fait dans la sobriété, avec mise en valeur des structures existantes, couleur uniforme bleu-froid et recours au matériel LED pour des économies d’énergie. On nous reproche de ne pas avoir acheté le matériel et de ne pas l’avoir fait installer par les ouvriers communaux. Mais cela nous aurait coûté environ 15.000€, auxquels il aurait fallu ajouter, chaque année, le montage et le démontage par les services de la commune, le stockage dans des locaux inadaptés avec risques de casse, et l’entretien/réparation avec les coûts que cela implique. Autre avantage du contrat de leasing : le décor est modifiable chaque année.»

