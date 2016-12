Gérard (60 ans), baroudeur d'Etalle, va traverser l'Afrique du nord au sud

Pour parcourir les milliers de kilomètres de son voyage, le Gaumais va emprunter des taxis-brousses. « Ce sont des espèces de gros pick-up aménagés », explique Gérard. « Dans chaque village, il existe des gares routières. Les taxis s’y trouvent et se mettent en route seulement lorsqu’ils sont remplis. Bref, l’attente est fort variable mais on peut traverser tout le pays avec ce moyen de locomotion bon marché. Le confort est cependant très rudimentaire. Les taxis sont bondés, parfois nous pouvons être bloqués des heures à cause d’un camion embourbé… Les autochtones me demandent souvent pourquoi je n’utilise pas les bus climatisés. J’explique alors que mon but est vraiment de partir à la rencontre de la population. L’objectif de mon voyage est de montrer le chaleureux accueil du continent africain. En Afrique, on voyage seul mais on n’est jamais seul ! »

