Des Trophées pour Noël avec Les Belges du bout du monde…

Un jour de fête comme aujourd’hui, on a envie de la passer avec les gens qu’on aime dans un endroit magique. Adrien Joveneau vous invite à Tournai, sa ville natale, pour le remise de Trophées aux Belges du bout du Monde les plus épatants. Une cérémonie officielle avec des invités prestigieux mais aussi une chouette fête entre amis avec Bruno Coppens, Saule et de joyeux drilles, à suivre ce dimanche à 13h35 sur la une télé !

Cette opération des Trophées des Belges du bout du Monde a pour objectif de promouvoir la renommée de notre pays à l’étranger et de stimuler les projets porteurs de créativité et d’innovation sociale. Nous avons lancé, l’automne dernier, un appel aux candidatures dans cinq domaines : culture - art de vivre - solidarité - économie - nouvelles technologies. Dans chacun de ces domaines, un projet lauréat a été désigné par un jury professionnel sur base d’un processus de sélection comprenant une présélection de trois projets nominés dans chaque catégorie et d’un vote des internautes. En ce jour de Noël, chaque lauréat se voit consacrer un reportage télévisé dans l’émission " Les Belges du Bout du Monde " diffusée juste après le JT de 13hrs, sur La Une.

Le prix " Art de Vivre " récompense une personne ou un établissement mettant en valeur la mode, l’architecture ou la gastronomie belge à l’étranger, tout en privilégiant les échanges avec les populations locales. Les nominés étaient : le Pic-Nic Déli&Café au Costa Rica, la chocolaterie Carels en Roumanie et le Belgian Waffle Crafters en Caroline du Nord.

Les lauréats sont Sophie Van den Eynde et son mari Juan pour leur Picnic Deli&Café au Costa Rica, ils ont reçu leur trophée des mains de Sang-Hoon Degeimbre, Chef de l’Air du Temps et Cuisinier de l’année 2016.

Sophie et Juan se sont rencontrés il y a une dizaine d’années lors d’un échange interculturel au Costa Rica. Après leurs études universitaires ils se sont lancés dans un projet personnel dans la capitale du Costa Rica : PiCNiC est né en 2014 (et compte aujourd’hui une équipe de 8 personnes). Cette enseigne vise à servir une cuisine saine, délicieuse et créative dans une ambiance conviviale et à être un point de contact pour les amateurs d'authenticité culinaire. Ils utilisent des ingrédients naturels et des produits biologiques autant que possible. Ils traitent directement avec les producteurs et tentent un maximum de valoriser des produits locaux, sains, et avec une histoire. L’inspiration façonnant le menu ne connait pas de frontières et l’on y retrouve une petite touche belge...( www.picniccr.com ) Découvrez ici en avant-première, un extrait du reportage réalisé sur place par Laurence Bruyère et Guillaume Dujardin http://www.rtbf.be/auvio/detail_les-trophees-des-belges-du-bout-du-monde-art-devivre?id=2169793

Le prix " Culture " : récompense un artiste, un auteur, une œuvre, une initiative favorisant les échanges entre la Belgique et l’étranger. Les nominés étaient : le Théâtre l’Instant à Montréal, le projet de film Sama Rak au Sénégal et le spectacle « Exil » au Vietnam.

Le lauréat est le jeune Lionel Croes pour son film « Sama Rak » au Sénégal, il a reçu son trophée des mains de Charlie Dupont, comédien, auteur et réalisateur.

Il y a cinq ans, Lionel Croes, fondateur et président de l'association Solidarité Belgique-Sénégal (S.B.S.) a voulu réaliser avec une troupe de théâtre sénégalaise un film qui traiterait de la différence de perception des noirs par les blancs et vice-versa. Travaillant avec des jeunes sénégalais ils ont décidé de traiter ce thème par l'humour, afin de donner à ce film une dimension humoristique et ludique, en plus de sa fonction de sensibilisation sur l'esclavage et la vie des enfants mendiants. Ce projet transfrontalier est axé sur la perception des différentes cultures. ( www.sama-rak.com). Découvrez ici un extrait du reportage réalisé sur place par Frédérique Thiébaut http://www.rtbf.be/auvio/detail_les-trophees-des-belges-du-bout-du-mondeculture?id=2169791ajov

Le prix " Economie " récompense une société belge ayant investi à l’étranger pour y créer de l’emploi et/ou de la valeur ajoutée ayant des retombées positives dans le pays où elle est implantée. Les nominés étaient la plateforme d’e-commerce Efaisto au Vietnam, la conserverie artisanale Saboréal au Portugal et le Lebanon Mountain Trail au Liban.

Le lauréat est Vincent Jonckheere pour son entreprise « Saboreal » au Portugal, il a reçu son trophée des mains de Pascale Delcomminette, administratrice-générale de WBI, Wallonie-Bruxelles International.

Saboreal est une conserverie artisanale qui a pour but la récupération de la longue tradition de la conserverie de poisson dans le sud du Portugal, en Algarve. En effet, dans le bassin économique de l’Arade, l’industrie de la conserverie est à cette région ce que la sidérurgie fut à Charleroi. 23 entreprises dont près de 30.000 travailleurs ont fait les beaux jours de cette région. Depuis les années 80, elles ont toutes fermées… Vincent Jonckheere a lancé sa conserverie en 2015, petite mais avec une grande capacité de développement. Ils ont engagé 4 personnes et les bons de commandes faisant, ils envisagent l’engagement de 15 personnes dans les prochaines 5 années. Pour leur production, ils accordent une importance majeure au choix des ingrédients qui sont la base, avant tout, de la création de conserves d’excellence. Afin de tendre à " l’authenticité " souhaitée dans leurs produits, ils croient aux avantages de techniques radicalement artisanales. C’est pourquoi ils valorisent toujours le travail et les talents de l’Homme au détriment des machines. www.saboreal.pt

Découvrez ici un extrait du reportage télé que j’ai eu la chance d’aller tourner sur place.

Le prix " Nouvelles Technologies " récompense un individu ou une start-up ayant développé un projet technologique novateur visant à l’amélioration du bien-être de l’humanité. Les nominés étaient : le Véhicule Orbital Electron en Nouvelle Zélande, la Production de farine d’insectes Entobel au Vietnam et la start-up multimédia Tylio au Québec.

Le lauréat est Gaetan Crielaard pour son projet « Entobel » au Vietnam, il a reçu son trophée des mains de Rudy Demotte, Ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Entobel vise à convertir de la biomasse à l'aide d'insectes. L'objectif est de proposer d'une part une nouvelle solution de recyclage et d'autre part de produire une farine d'insectes durable afin de substituer les farines de poissons et farines de soja qui causent sur-pêche et déforestation. Entobel opère une unité de production pilote au Vietnam depuis plus de deux ans et construira sa première usine en 2017 avec une capacité de recyclage de plus de 50 tonnes de biomasse par jour. Elle a été fondée par deux belges, un Bruxellois Alexandre de Caters et un Liégeois Gaetan Crielaard. www.entobel.com

Découvrez en avant-première un extrait du reportage réalisé sur place par Guillaume Moulaert et Jean-Médhy Van Hoecke

Le prix " Solidarité " visait à récompenser un projet concret qui participe à la construction d’un monde meilleur et d’une société plus juste. Les nominés étaient : l’ONG Grandir à Madagascar, l’Art-Thérapie de Proyectarte en Colombie et la Maison d’accueil pour enfants Ptéa Clara au Cambodge.

La lauréate est Christine Meert pour son projet « Proyectarte » en Colombie, elle a reçu son trophée de Mbo Mpenza, ex-Diable Rouge, ambassadeur FARE (Football Against Racism in Europe).

Avec l'appui d'une équipe interdisciplinaire conformée d'artistes, de psychologues et d'assistants sociaux, Christine Meert a créé en 2010 l´ASBL Proyectarte à Medellín en Colombie. Sa mission : accompagner des enfants, des jeunes et leurs familles affectées par des situations d’exclusion, de violence et de déplacement forcé, afin de développer leur potentiel, construire des chemins de résilience et des options créatives pour la transformation de leur vie et de leur contexte. La musique, le théâtre, les arts plastiques, unis à la réflexion et actions concrètes de transformation sont ses outils privilégiés pour réaliser cette mission. Les projets de Proyectarte s'inscrivent dans les objectifs prioritaires de la Coopération Internationale en Colombie, centrés sur la construction de la paix, l'appui aux victimes du conflit armé et le respect des droits de l´homme en particulier les droits des enfants et des jeunes. Proyectarte travaille en lien avec des associations belges et d'autres ONG locales en vue de renforcer l'impact de ses actions via l´échange de services et des actions communes en faveur des droits des enfants et des jeunes. ( www.corporacionproyectarte.org)

Par ici un extrait du sujet réalisé sur cette Mère Noël en Colombie par Sophie Devillers et Guillaume Dujardin

Félicitations à tous les participants, le jury a été séduit par la qualité de tous les projets et nous n’avons qu’une envie : réitérer l’opération en 2017 ! D’ici là, Joyeux Noël à tous, ici et là-bas…

Adrien Joveneau

Les Belges du bout du monde, en radio ce dimanche matin à 9h sur La Première et, en télé, à 13h35 sur La Une.