Liège : le prix des cartes d'identité augmente à partir du 1er janvier

Dès ce 1 er janvier 2017, les prix des cartes d’identité électroniques, titres de séjour, titres de séjour biométriques et Kid’s ID augmentent. Découvrez les nouveaux tarifs !

Cette augmentation est imposée par le Gouvernement fédéral, par le biais d’une circulaire du Ministre de l’Intérieur. Voici les nouveaux tarifs.

Cartes d’identité électroniques (eID) et titres de séjour. Le prix est fixé à 18,7€ (18,4 € en 2016). Duplicata 24,70 € (18,4 € en 2016). En urgence (J+2), il vous en coûtera, du 1 er janvier au 30 juin, 103 € (121,6 € en 2016) et du 1 er juillet au 31 décembre, 82 €. En extrême urgence (J+1), le prix grimpe, du 1er janvier au 30 juin, à 191,3 € (187,00 € en 2016) et du 1er juillet au 31 décembre, à 123 €.

Cartes d’identité électroniques pour enfants belges de moins de 12 ans (Kid’s ID). Le prix passe à 7,5 € au lieu de 7,4 € en 2016.