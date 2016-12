Un Stavelotain tente d'égorger son voisin en criant: «Allah Akbar»

Shamseddine, un Stavelotain né en 1980, s’est rendu jeudi soir, vers 20 heures chez son voisin, Mohammed, né en 1974, avec une bouteille de vin afin de boire un verre avec lui. Après avoir vidé la bouteille d’un trait, Shamseddine a raconté à Mohammed un rêve qu’il avait fait selon lequel il mangeait de la chair humaine. Il a ensuite cassé un verre et a commencé à manger les morceaux avant de menacer Mohammed avec un couteau et de tenter de l’égorger en criant Allah Akbar, a indiqué le parquet.

Mohammed a réussi à éviter le coup mais a été blessé aux mains. Il a fallu lui poser huit points de suture.

Lorsque la police a tenté d’arrêter l’agresseur, celui-ci s’est rebellé et a tenté de frapper les policiers. Il a été privé de liberté et une demande de mandat d’arrêt a été requise à son encontre par le parquet de Liège pour tentative de meurtre et rébellion armée, a-t-on précisé de même source.

