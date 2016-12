Attentat de Berlin: la Tunisie arrête trois personnes liées à Anis Amri, dont son neveu

Selon un communiqué, ces trois suspects sont membres d’une « cellule terroriste liée au terroriste Anis Amri qui a commis l’attaque de Berlin » et qui a été abattu vendredi près de Milan par la police italienne.

« Le neveu a avoué qu’il était en contact avec son oncle à travers l’application cryptée Telegram pour échapper à la surveillance policière », a précisé le ministère, ajoutant qu’il avait fait allégeance au groupe Etat islamique (EI) dans une vidéo envoyée à Anis Amri.

Le neveu, présenté comme le fils de la soeur d’Anis Amri, a également avoué que ce dernier lui avait « envoyé des sommes d’argent » par voie postale sous une fausse identité pour l’aider à le rejoindre en Allemagne, selon le ministère.

Le neveu a aussi affirmé que son oncle était « l’émir » d’un groupe jihadiste basé en Allemagne et connu comme la brigade « Abou al-Walaa ».

Les trois personnes arrêtées ont entre 18 et 27 ans et la « cellule terroriste » à laquelle ils appartiennent est active entre Fouchana, au sud de Tunis, et Oueslatia, ville de la famille Amri dans le centre du pays, a précisé le ministère.

Anis Amri, 24 ans, avait fait allégeance à l’EI selon une vidéo diffusée par l’agence de propagande de l’EI.

Il a été tué dans la nuit de jeudi à vendredi lors d’un contrôle policier « par hasard » à Milan, mettant fin à quatre jours de chasse à l’homme à travers l’Europe. Il est accusé d’avoir tué douze personnes et blessé des dizaines d’autres lundi à Berlin sur un marché de Noël.