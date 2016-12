Perwez: la citerne à gaz de Cédric entièrement vidée!

Un habitant à Thorembais-Saint-Trond a été victime d’un vol aussi surprenant que dangereux. Cédric a en effet retrouvé sa citerne à gaz complètement vide ce mercredi alors qu’il venait de la remplir. En plus de ne plus pouvoir se chauffer et de devoir à nouveau débourser un millier d’euros, il aurait pu voir sa maison partir en fumée.

Plusieurs heures après être rentré dans sa maison située à Thorembais-Saint-Trond et s’être affairé à l’une ou l’autre chose, Cédric s’est rendu compte qu’il n’y avait plus de chauffage dans sa maison. « Il y avait une odeur de gaz. Je suis allé voir la jauge de ma citerne et elle était à zéro. Pourtant, je venais de la remplir, il y a deux ou trois semaines », affirme Cédric, très surpris. Selon lui, un voleur aurait forcé la citerne. « Il a probablement dû penser qu’il y trouverait du mazout. En attendant, je n’ai plus de gaz… »

