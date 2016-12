Théo Francken: «En Wallonie, les gens savent que j'ai raison»

Rarement, on aura autant parlé d’un « simple » secrétaire d’État. Theo Francken (N-VA), en charge de notre politique d’asile, est l’un de nos responsables les plus controversés. L’opposition réclame régulièrement sa tête, les organisations de défense des réfugiés le conspuent à la même cadence. Lui, poursuit sa politique, insensible aux critiques, dit-il, même les plus dures. En 2017, son plus gros défi sera de renvoyer encore plus d’illégaux qu’en 2016 !

Théo Francken se dit très fatigué dans l’interview accordée à Sudpresse. Mais il dit aussi que lorsqu’il doit répondre aux attaques, c’est sur la forme et pas sur le fond des dossiers.

« On vit dans une période instable et je prends mes responsabilités, dit-il. Ce que les gouvernements précédents n’ont pas toujours fait (...) Je ne peux pas et ne veux pas ouvrir de nouveau canal pour l’asile via nos ambassades et consulats. Ce n’est pas du tout ce que veut la population non plus.»