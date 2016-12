Arlon: et si vous offriez de la musique pour Noël?

À l’heure du téléchargement et des plateformes de streaming sur internet, Philippe De Bernardi ne baisse pas les bras. Son magasin, à Arlon, vous propose pas moins de 12.000 CD et quelque 3.000 vinyles. Peut-être une idée de cadeau de dernière minute pour Noël…

Contre vents et marées, Philippe De Bernardi poursuit son métier de disquaire. Il est pratiquement le dernier de la province de Luxembourg -un confrère, qui vend aussi d’autres produits, travaille encore à Bastogne-.

Certes, il y a quelques années, avant l’avènement du téléchargement, ils étaient quatre au Park Music, rue de la Poste à Arlon. Philippe est aujourd’hui seul, sauf pour la grosse semaine de Noël, au cours de laquelle un ami, Fabian Cremant, vient lui donner un coup de main dans ce magasin qu’il connaît si bien. Ce que l’on demande le plus pour Noël ? « Le nouvel album des Rolling Stones, le phénomène Claudio Capéo et une chanteuse nouvelle sur le marché, LP pour Lara Pergolizzi. On vend moins de chants de Noël car beaucoup de gens ont déjà tout ce qu’il leur faut ».

