Le Headis, un sport fun à découvrir (vidéos)

Bastien Heptia (Huy), Quentin Wera (Verlaine), Fayssal Bourard (Solières) et Thomas Rovny (Hamoir) ont testé pour nous le Headis (ou Ea-Dys) à quelques jours de la Ea-Dys Night de Verlaine (le vendredi 30 décembre). Et ils en redemandent !

Fayssal Bourard, Bastien Heptia, Quentin Wera et Thomas Rovny ont pris du plaisir à tester ce nouveau sport.

Tous les joueurs de foot ont déjà testé un jour ou l’autre, à l’entraînement, le tennis-foot. Durant les prochaines trêves hivernales, peut-être testeront-ils le Headis… ou le Ea-Dys, une discipline qui combine le football et le tennis de table. Quelques jours avant un tournoi qui se déroulera vendredi à Verlaine, nous avons décidé de tester ce sport alliant précision, technique et convivialité.

Profitant du repos accordé par leurs entraîneurs, nous avons réuni quatre joueurs de notre arrondissement pour une heure de découverte : Quentin Wera (le régional de l’étape qui fera équipe lors de la Ea-Dys Night avec Christophe Henry, son partenaire chez les Taureaux), Bastien Heptia (défenseur du RFC Huy), Thomas Rovny (Hamoir) et Fayssal Bourard (Solières). Un mix entre des joueurs costauds, forts de la tête, et de petits gabarits plus mobiles. Alors, qui est favorisé ?

Découvrez-le dans La Meuse Huy-Waremme de ce samedi 24 décembre, sur nos éditions digitales et via les vidéos ci-jointes.

http://www.dailymotion.com/embed/video/x564mw9

http://www.dailymotion.com/embed/video/x564n8m

http://www.dailymotion.com/embed/video/x564med

http://www.dailymotion.com/embed/video/x564m1c

Luc Larmuseau, l’organisateur de la Ea-Dys Night a aussi testé le sport avec quelques amis, dont l’échevin des sports Vincent Gerday. Il a notamment essayé ce sport... en nocturne !

http://www.dailymotion.com/embed/video/x564myr