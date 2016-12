Le Père Noël est un infirmier virtonais!

Quentin a 24 ans et se fait passer incognito pour aide-soignant à raison de 11 mois par an. Le reste du temps, ce jeune homme originaire de Virton troque ses habits de travail pour s’habiller en Père Noël et Saint-Nicolas.

Quentin a toujours cru et adoré les légendes. Il entend ainsi, s’habiller en papa Noël, les faire perdurer. « C’est magique de faire le père Noël et de faire perdurer nos traditions. Voir dans les yeux des enfants des étoiles. C’est un très beau ressenti. J’adore. C’est magnifique. » Pourtant il avoue être parfois un peu triste, car « souvent, les enfants connaissent mieux la chanson du dessin animé « La Reine des Neiges » que celle du père Noël ou de Saint-Nicolas. »

D’un air jovial et de corpulence « pèrenoëlistique », Quentin explique qu’il ne faut pas être maigrichon pour ce job et qu’ « il faut se débrouiller dans les voix et l’attitude. En cela, je crois que je colle au personnage. En plus, j’aime le foie gras ! »

Depuis sept ans, Quentin parcourt le sud de la province du Luxembourg pour faire plaisir aux enfants.

