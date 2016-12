Liège: 3 ans requis contre un homme suspecté d'avoir abusé de trois ados

Une première jeune fille âgée de 15 ans, une nièce du prévenu, avait dénoncé les faits en exposant qu’elle avait été ciblée par des caresses déplacées lors de jeux. Ces faits s’étaient déroulés en 2007 et 2008 alors que le prévenu s’amusait à lancer la jeune fille sur un lit.

Après ces révélations, une autre nièce avait affirmé qu’elle avait elle aussi été victime d’attouchements dans un contexte similaire de jeux. Elle était âgée de 10 ans lorsque les faits s’étaient produits à la fin des années 90.

Le prévenu a contesté les faits et a invoqué une machination des deux jeunes filles contre lui. Mais une troisième victime âgée de 15 ans, la cousine d’une voisine, avait aussi dénoncé des faits d’attouchements intervenus lors de l’été 2010.

Des experts ont attesté de la crédibilité des jeunes filles qui ont dénoncé les faits. Mais le prévenu et son avocat ont remis en cause toutes ces déclarations et ont sollicité un acquittement au bénéfice du doute.

Le jugement sera prononcé le 20 janvier.