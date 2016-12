Virton: fête des amoureux et du pâté gaumais lundi

Tout commence le matin, à l’heure de l’apéro, au kiosque. Dès 11h à lieu le concours du plus gros mangeur de pâté gaumais. On s’inscrit dès 10h15. Il s’agira d’en manger la plus grande quantité possible, en vingt minutes. Le record absolu est détenu par LE spécialiste de l’événement, Dominique Palate, avec 1 kg et 708 grammes en 2014. Il était absent en 2015, ce qui a permis au petit neveu du premier gagnant de l’histoire, Joël Gobert de Saint-Léger, de l’emporter.

La journée se poursuivra avec les traditionnelles petites épreuves ludiques de la Foire aux amoureux concoctée par le comité des fêtes l’après-midi.

Mais avant cela, ceux qui n’auront pas avalé le pâté gaumais auront vraisemblablement mangé une choucroute puisque c’est aussi la tradition d’en préparer aux quatre coins de Virton à cette date.