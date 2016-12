Arlon: reconnaissance pour l'abri de nuit

En cette période hivernale, il est important de veiller à ce que les personnes en situation de grande précarité puissent trouver refuge au sein d’abris de nuit équipés et disponibles sur l’ensemble du territoire wallon. C’est la raison pour laquelle le ministre Maxime Prévot a obtenu du Gouvernement wallon les moyens nécessaires pour soutenir la création, d’ici fin 2018, de 5 abris de nuit supplémentaires en Wallonie, en veillant à ce qu’il y ait au moins un abri de nuit dans chaque province wallonne et dans chaque ville comptant plus 50.000 habitants.

Avec la reconnaissance que vient d’accorder le Ministre Maxime PREVOT à l’abri de nuit « Le soleil d’hiver » situé à Arlon, c’est le premier de 5 abris de nuit additionnels qui est agréé, portant à 9 le nombre d’abris de nuit agréés sur l’ensemble du territoire wallon pour une capacité d’accueil totale à 186 places.

L’abri de nuit nouvellement agréé se situe rue de la Caserne, 44 et dispose d’une capacité de 20 places (16 hommes et 4 femmes) et d’une salle commune qui permet aux hébergés de prendre un souper et un petit-déjeuner. Grâce à cette reconnaissance wallonne, les gestionnaires de l’abri de nuit bénéficieront d’un financement annuel de plus de 60.000 € pris en charge par la Wallonie dans le cadre de la politique menée en matière de Santé et d’Action sociale.