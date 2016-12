Guillemins: une invitation à découvrir les origines de la Chine

Qin Shi Huang Di aura véritablement marqué l’Histoire. Même si le nom de ce personnage du 3 e siècle avant Jésus-Christ n’évoque pas immédiatement un grand fait d’arme, un grand événement, une immense réalisation… À tort. Car Qin est le véritable fondateur de la Chine -à qui il a donné son nom et dont il fut le premier Empereur –, après avoir unifié les royaumes féodaux, souvent par la manière forte.

Il est aussi le véritable initiateur du chantier de la Grande Muraille. Mais encore celui dont la nécropole funéraire a été découverte en 1974 accompagnée d’une incroyable armée en terre cuite, sur un site archéologique à peine plus petit que la ville de Liège !

En savoir plus sur ce souverain et ce pays est en soi une raison suffisante pour se rendre à la gare des Guillemins où à partir de jeudi et pour quatre mois est proposée l’exposition « L’Armée terracotta – L’héritage de l’Empereur chinois éternel »