Football (Série A): première apparition officielle avec le Chievo pour le Namurois Sam Bastien face à la Roma

Samuel Bastien a enfin joué avec le Chievo Vérone. L’ex-joueur de Meux, de l’UR Namur, du Standard et d’Andelecht est monté au jeu à la 59e minute à la place de Valter Birsa jeudi soir face à la Roma de Nainggolan et Vermaelen. Son équipe a été battue 3-1. Le Fernelmontois n’avait plus disputé de match officiel depuis la saison passée où il avait été prêté par les Mauves à Avellino (Série B). Transféré cet été pour 2,5 millions d’euros (+bonus), il s’attendait certainement à enfiler le maillot du Chievo plus vite que cela. On espère le voir plus souvent après la trêve.