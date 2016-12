Thimister: le conducteur d'une camionnette s'endort et percute un arbre sur la chaussée Charlemagne

Le conducteur d’une camionnette a perdu le contrôle de son véhicule et heurté un arbre ce vendredi matin vers 6 h 10, sur la chaussée Charlemagne à Thimister-Clermont. Grièvement blessé, il a été secouru par les pompiers de la zone 4. Ses jours sont en danger. Apparemment il se serait endormi au volant. La route a dû être fermée pendant l’intervention, ce qui a occasionné de gros embarras de circulation.

Il était 6 h 10 ce vendredi matin quand les pompiers de la zone de secours 4 ont été avertis qu’un grave accident de la circulation s’était produit sur la chaussée Charlemagne. Plus précisément entre le magasin Cézar Meubles et le virage à proximité de la discothèque l’Acte 6, entre Thimister-Clermont et Henri-Chapelle.

Une camionnette orange se dirigeant vers Henri-Chapelle est sortie de la route. Selon les constatations faites sur place, le véhicule s’est retrouvé du côté gauche de la route, où il a percuté un arbre puis s’est immobilisé au milieu de la chaussée. Le choc s’est produit du côté conducteur du véhicule.

Une seule personne a été blessée dans l’accident, le conducteur de la camionnette. Selon le bourgmestre de Welkenraedt Jean-Luc Nix qui s’est rendu sur place ce vendredi matin, ses jours sont en danger. Le conducteur se serait endormi au volant.

La centrale 112 a envoyé sur place un véhicule de désincarcération et une autopompe de Battice, un véhicule de balisage de Welkenraedt, une ambulance de La Calamine et un SMUR. Le blessé a été conduit au Klinikum à Aix-la-Chapelle.

Cet accident a provoqué de gros embarras de circulation sur cet axe très fréquenté le matin. La route a été complètement coupée à la circulation, certainement pour permettre aux services de secours de travailler en toute sécurité. La route a été rouverte à la circulation vers 9 h 30.