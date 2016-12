Ikea prévient les comiques qui tentent de dormir en rayon: il pourrait y avoir des poursuites judiciaires

Rédaction en ligne

Deux jeunes Belges sont devenus les bêtes noires des dirigeants des magasins Ikea dans le monde. En août dernier, Florian Van Hecke et Bram Geirnaert, deux jeunes Flamands, postaient sur Youtube une vidéo devenue culte. On pouvait voir les deux ados errer dans le magasin Ikea de Gand, peu avant la fermeture. Ils entrent discrètement dans des armoires et des placards, et s’y cachent jusqu’à ce qu’il soit environ minuit, que la musique se soit arrêtée.