Laurent Depoitre, flatté par l'intérêt d'Anderlecht: "Porto est ma priorité, mais je ne ferme aucune porte"

L’attaquant de Porto, de passage en Belgique, a assisté à l’affiche entre Gand et Anderlecht jeudi. Il évoque son premier tour décevant mais aussi ses ambitions pour la suite de la saison et l’offre du RSCA à son sujet.

Le tournant de la saison de Laurent Depoitre a peut-être eu lieu ce lundi soir. L’attaquant tournaisien, monté au jeu pour Porto, a égalisé d’une superbe tête, relançant ses couleurs par la même occasion. Rentré en Belgique pour les fêtes, l’ancien Gantois nous parle de son acclimatation délicate mais aussi de ses ambitions pour le second tour ou de l’offre d’Anderlecht… pour juin prochain.

« C’est vrai que je me dirigeais davantage vers l’Angleterre en fin de saison dernière. Mais Porto a formulé une offre et, deux jours plus tard, je signais chez les Dragons » déclare-t-il d’emblée.

Mais Depoitre joue peu, car il y est confronté à une féroce concurrence à Porto. « Nous sommes à quatre attaquants pour deux postes. De mon côté, je n’ai pas l’habitude d’être sur le banc. J’ai été titulaire dans tous les clubs où je suis passé. Même si je savais que j’allais sans doute passer par cette phase, ce n’est pas évident. »

L’intérêt d’Anderlecht : « C’est flatteur ! »

Le Hennuyer a pris connaissance de l’intérêt d’Anderlecht à son égard via… la presse. Le Sporting a en effet formulé une offre, refusée par la direction portugaise, qui l’estimait insuffisante. « J’ai déjà joué avec Gand et Porto cette saison. Je ne peux donc pas évoluer pour une troisième formation sur la même année. Et puis, je veux vraiment montrer à Porto que je peux être utile à l’équipe. »

Mais il n’est toutefois pas impossible de le voir débarquer cet été dans le club qu’il supportait quand il était enfant. « Personnellement, je n’ai pas été contacté puisque les deux clubs ne sont pas parvenus à un accord. Mais il est vrai que c’est flatteur de savoir que le club le plus titré de Belgique vous tient à l’œil. Je ne ferme aucune porte. Mais ma priorité va à la suite de la saison à Porto où je resterai au moins jusqu’en juin. »

