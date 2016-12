Thierry Neuville élu "Pilote belge de l'année" devant Stoffel Vandoorne

Thierry Neuville a été désigné « Pilote de l’année » par le RACB (Royal Automobile Club de Belgique) lors d’une cérémonie de récompenses qui s’est déroulée jeudi soir à Bruxelles.

Le vice-champion du monde des rallyes (WRC), a devancé Stoffel Vandoorne (vainqueur l’an dernier) et Enzo Ide pour décrocher pour la troisième fois de sa carrière ce trophée du RACB Driver of the year après 2011 et 2013. Thierry Neuville et Stoffel Vandoorne se sont partagés les honneurs ces cinq dernières années, et ont été couronnés désormais à trois reprises chacun. Jacky Ickx détient le record avec 12 trophées remportés entre 1967 et 1982.

Pour Thierry Neuville, 28 ans, le début de saison avait pourtant été difficile. Le déclic s’est produit début juin lorsque le pilote saint-vithois a remporté le Rallye de Sardaigne, son deuxième succès en WRC. Il termina ensuite dans les points lors des 7 rallyes suivants. Vitesse, dextérité et fiabilité ont été les maîtres-mots pour Thierry Neuville qui est allé chercher une place de vice-champion du monde derrière le Français Sébastien Ogier égalant sa meilleure performance de 2013. Avec son fidèle co-pilote, Nicolas Gilsoul, il pilotera la nouvelle Huyndai i20 WRC l’année prochaine lors d’une nouvelle campagne en WRC.

La structure belge Overdrive de Jean-Marc Fortin a été élue équipe de l’année, grâce notamment à une victoire de la Toyota de Nasser Al Attiyah en Coupe du monde tout terrain où Overdrive a remporté le titre par équipes et se montre ambitieux lors du prochain Dakar.

Gilles Magnus, vainqueur du championnat de France de Formule 4, a été désigné Rookie de l’année, devançant Romain De Leval (circuit), Benjamin Lessennes (karting) et Maxime Potty (circuit). Une mention spéciale a été décernée à Kronos Events, organisateur des manches belges du circuit TCR Benelux et de la VW Fun Cup.

Le classement complet des meilleurs pilotes belges de l’année :

Thierry Neuville 138 points ;

Stoffel Vandoorne 94 ;

Enzo Ide 40 ;

Freddy Loix 38 ;

Maxime Martin 35 ;

Laurens Vanthoor ; 7. Maxime Soulet ; 8. Anthony Kumpen ; 9. Jérôme d’Ambrosio ; 10. Marc Goossens ; 11. Frédéric Vervisch ; 12. Stéphane Lémeret ; 13. Max Defourny ; 14. Wolfgang Reip ; 15. Bertrand Baguette ; 16. Sam Dejonghe, 17. Pierre-Yves Corthals ; 18. Gilles Magnus ; 19. Kris Princen ; 20. Tom Colsoul ; 21. Stienes Longin ; 22. Nicolas Gilsoul ; 23. Vincent Verschueren ; 24. Cédric Cherain ; 25. Maxime Potty ; 26. Ghislain de Mevius ; 27. Guillaume Dilley ; 28. François Duval ; 29. Chris Van Woensel ; 30. Dries Vanthoor ; 31. Romain De Leval ; 32. Guillaume de Mevius, 33. Alessio Picariello ; 34. Denis Dupont ; 35. Stephan Hermann ; 36. Kevin Demaerschalk ; 37. Bert Longin ; 38. Ugo de Wilde ; 39. Dylan Derdaele ; 40. Polle Geusens