Luxembourg: le Tour de France 2017 passera à quelques kilomètres d'Houffalize, Bastogne ou Arlon

Le lundi 3 juillet 2017, la troisième étape de la 104 e édition du Tour de France passera sur le territoire des communes de Vielsam et Gouvy avant de longer toute la frontière du côté grand-ducale. L’itinéraire pour cette étape en partie grand-ducale est connu. Le Tour de France, la plus grande course cycliste au monde, passera ainsi à quelques kilomètres d’Houffalize, Bastogne, Arlon ou encore Aubange.