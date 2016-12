Nos pompiers distribuent de plus en plus leurs calendriers dans les boîtes aux lettres

Rédaction en ligne

Fini le temps où les pompiers venaient vendre leur traditionnel calendrier au porte-à-porte ? Pas tout à fait. Mais de plus en plus de casernes, par manque de temps et d’hommes, envoient désormais leur calendrier via la poste, ou le déposent directement dans les boîtes aux lettres. Contre toute attente, cela fonctionne plutôt bien: les gens donnent plus...