Libramont : le service de médecine interne du CHA bientôt fermé

R.G.

Le service de réanimation du CHA de Libramont (2 lits) ainsi que le service de médecine interne (gastrologie, oncologie, ORL et gynécologie) doivent fermer dès ce vendredi. En cause : une baisse du taux d’activité de l’hôpital, ce qui implique, de la part de la direction, de devoir rationaliser ces services. Après les menaces sur le labo du CHA, c’est donc une nouvelle inquiétante de plus pour le personnel. Mais le directeur Yves Bernard rassure.