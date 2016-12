Manger dans les nuages à Bastogne: possible en février prochain

Dîner à quelques dizaines de mètres du sol, cela vous tente ? C’est le concept proposé par «dinner in the sky» qui débarque à Bastogne en février prochain. La promesse d’une expérience inoubliable.

En février, Bastogne accueillera « Dinner in the sky » durant trois jours.

Les 17, 18 et 19 Février 2017, un événement hors du commun fait son apparition dans la Nut’s City.

L’événement s’appelle «Bastogne in the sky» et comme son nom l’indique, il s’agit d’aller manger à quelques dizaines de mètres de hauteur, suspendu à une grue. «Trois journées pour s’envoyer en l’air avec trois grands chefs de votre région», promettent les organisateurs, non sans humour.

