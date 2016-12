Chaudfontaine: la N61 est ouverte dans les deux sens depuis ce jeudi 22 décembre à midi

Comme annoncé, le chantier de réhabilitation de l’avenue des Thermes a pris fin ce jeudi 22 décembre. Nouvelle chaussée, nouvel égouttage, nouvel éclairage pour cette route qui relie Chaudfontaine à Trooz et, plus largement, Liège à Verviers.

La commune de Chaudfontaine et le Service public de Wallonie n’ont pas ménagé leurs efforts dans ce projet de grande envergure afin que les Calidifontains puissent bénéficier d’une nouvelle voirie avec des trottoirs sécurisés, d’un nouvel égouttage, d’un nouvel éclairage répondant aux normes en matière d’économie d’énergie, d’une zone 30 km/h élargie pour la sécurité des riverains, de haies fleuries choisies en concertation avec les riverains

« La commune remercie les riverains pour toutes les remarques constructives apportées lors des différentes réunions d’information. Celles-ci ont permis de proposer au SPW un certain nombre de modifications ou d’améliorations à apporter au chantier. L’implication des Calidifontains dans le suivi des travaux, leur attention bienveillante ainsi que leur patience et compréhension ont permis d’aider à assurer le bon fonctionnement quotidien du chantier. Qu’ils en soient toutes et tous vivement remerciés. », explique-t-on à la commune de Chaudfontaine.

Cette réouverture était attendue avec une impatience non dissimulée.