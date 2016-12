L'AS Eupen rencontrera le Bayern Munich et ses stars en stage à Doha le 10 janvier

Lors du stage d’hiver du 7 au 15 janvier à Doha, l’AS Eupen rencontrera en match amical, non seulement le club chinois Shanghai SIPG avec sa vedette brésilienne Hulk, mais encore le Bayern de Munich. La rencontre est prévue le 10 janvier à 18 heures.

Le FC Bayern avec ses vedettes Neuer, Lewandowski, Ribéry, Robben, Müller, Vidal et toutes ses autres célébrités va à nouveau préparer la deuxième phase de la saison 2016-2017 dans les installations de l’Aspire Academy. Le test-match face à l’AS Eupen clôturera le stage d’entraînement de l’équipe de Carlo Ancelotti à Doha. Christoph Henkel, le Directeur Général de la KAS Eupen, se montre enthousiaste quant à cette rencontre : « Pouvoir disputer un match, même amical, contre un tel adversaire est tout simplement génial. Pour tout notre club, c’est un grand honneur et une chance unique. »

Jordi Condom : « Le top mondial »

L’entraîneur de la KAS Eupen, Jordi Condom, se réjouit à l’idée de rencontrer le Bayern de Munich. « Nous ne pourrions imaginer un adversaire plus prestigieux pour une rencontre d‘entraînement que le Bayern de Munich. Deux jours plus tard, nous aurons l’occasion de rencontrer le club chinois de Shanghai avec sa super-vedette brésilienne Hulk. Pour nous, c’est une préparation idéale en vue de la deuxième partie de la saison avec les rencontres en Coupe contre Zulte Waregem et en Pro League contre le KRC Genk et le Standard de Liège. »