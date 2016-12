Cérémonie d'investiture de Donald Trump en janvier: Céline Dion refuse d'y chanter

Très très peu d’artistes ont soutenu Trump durant sa campagne.

Très très peu ont donc manifesté leur contentement lorsque celui-ci a remporté la Présidentielle.

(Andrea Bocelli et sa femme - Photonews)

Maintenant, en ce qui concerne la cérémonie d’investiture, les équipes de Trump ont déjà essuyé les refus d’Elton John et d’Andrea Bocelli. Et on apprend grâce à The Wrap qu’ils ont été imités par Céline Dion. « Il est hors de question que je me produise pour lui », a-t-elle répondu aux « recruteurs » du nouveau président US.