Foot: après 6 mois sans club, Philippe Caserini reste hyper motivé (vidéo)

Philippe, comment vous sentez-vous après autant de mois loin des terrains ?

Serein. C’était plus dur au début car cela représentait une cassure par rapport aux 10 dernières années. Après, on se fait une raison. Chaque entraîneur sait que les périodes sans club font partie intégrante du métier. J’ai dû trouver mes repères mais j’en profite au niveau familial, pour m’occuper de mes oiseaux ou pour travailler dans la maison. Je peux faire les devoirs avec ma fille, assister aux repas de famille et donner un coup de main à Madame. Avant, elle gérait 90 % du ménage. Maintenant, c’est… 85 (sourire). Quand ça redémarrera, ce sera intense.

Le foot vous manque ?

Le foot me manque mais pas le milieu du foot.

C’est-à-dire ?

Je vais voir au moins un match par semaine. Ainsi, je reste en contact au cas où… Et je continue à apprendre. Quand je vois les échauffements de Segatto, c’est d’un niveau supérieur à la D3 ! A Solières-Liège, j’étais excité comme si j’étais sur le banc et j’analysais tout. La passion ne me quittera jamais mais je n’aime pas tout ce qui gravite autour. Il y a de bons managers et des présidents honnêtes. Mais il n’y en a pas assez… Certains présidents donnent de leur temps et on les emmerde (sic) pour des terrains trop petits. On tue le foot amateur ! En plus, on ment aux gens et on fait croire aux jeunes des grands clubs qu’ils vont automatiquement percer en D2 ou en D1 amateurs. Je n’aime pas non plus les cancans de buvette.

