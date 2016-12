Quevaucamps: une femme de 26 ans violée par l'homme masqué qui a déjà sévi lundi soir

Un agresseur et violeur sévit-il dans les rues de Quevaucamps ? On peut malheureusement le penser. Après une étudiante qui a été victime d’une tentative d’enlèvement à Quevaucamps, lundi soir, à proximité du cimetière, une jeune femme de 26 ans a elle été victime d’une agression sexuelle, mardi vers 17h.

Le lieu précis ne nous a pas été précisé.

Mais comme la veille, l’auteur des faits portait un masque. Lundi, l’étudiante de 20 ans venait de descendre du bus quand les faits sont survenus. Selon la victime, l’agresseur est sorti d’une voiture et portait un masque, il s’est précipité sur elle et a essayé de l’attraper. Elle s’est débattue et elle a fui dans une habitation. L’homme a donc pris la fuite.

Ce mercredi, le Parquet de Mons-Tournai a annoncé qu’une seconde agression avait eu lieu mardi en fin de journée. Mais cette fois, la victime a été violée. « Nous n’avons que peu d’éléments », a précisé le Substitut du Procureur du Roi, Frédéric Bariseau, « mais on peut évidemment parler de faits de même nature, l’homme portait un masque rouge et noir, ressemblant à un masque de diable ». Comme lundi soir.

Selon le Parquet, l’agresseur a suivi sa victime en voiture, les phares éteints. Il est sorti du véhicule et « il a aggripé sa victime », précise le Parquet. Cette dernière n’a visiblement pas pu se dégager.

Des devoirs d’enquête sont en cours. Et la plus grand vigilance est recommandée.