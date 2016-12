Voici les prévisions de Luc Trullemans pour Noël, la première semaine des vacances et le Nouvel An!

Plusieurs dépressions de tempête vont se former et défiler sur le nord de l’océan atlantique en direction de la Scandinavie où elles iront se dissiper. Ceci contribuera à un affaiblissement temporaire de l’anticyclone sur nos régions, laissant passer quelques perturbations océaniques sur le pays. Voici toutes les explications de Luc Trullemans.

Ces perturbations océaniques seront accompagnées d’un flux assez fort de sud-ouest devenant très doux ce week-end et en début de semaine prochaine.

Si ce vendredi nous aurons des températures maximales comprises entre 2° en Hautes Fagnes et 8° au littoral, de samedi à lundi prochain, le mercure montera aisément entre 6° sur la Haute Ardenne et environ 12° en plaine.

Le vent sera parfois désagréable et soufflera avec des pointes de 50 à 70 km/h sous un ciel souvent gris et quelques épisodes de pluies ou bruines.

Dès mardi, le champ de pression atmosphérique se renforcera à nouveau sur l’Europe occidentale et un puissant anticyclone est attendu sur nos régions pour le reste de la semaine.

Ce qui veut dire que le temps se calmera sensiblement et que la dernière semaine de l’année se passera sous un ciel souvent assez clair favorisant le gel nocturne et la formation de brouillards givrants et parfois persistant une partie de la journée.

Les températures diurnes se situeront généralement entre 3 et 9° mais la nuit et le matin il fera relativement froid avec des minima entre +2 et -2° en plaine et probablement entre -1 et -5° sur le relief ardennais.

Pour le week-end suivant, nous nous attendons à l’arrivée de quelques pluies pour le jour de l’an dans un air où les températures diurnes resteront entre 3 et 8° selon l’altitude.

Luc Trullemans