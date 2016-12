Régionale 1: Didier Deyonghe a pour mission de sauver Libramont

Didier, comment êtes-vous arrivé à négocier avec Libramont ?

Cela s’est fait totalement par hasard. Chaque lundi, je consulte les résultats sur Internet des équipes dans le Brabant wallon et dans le Namurois et je ne sais par quel hasard, j’ai cliqué sur la page Luxembourg. C’est là que j’ai vu que Laurent François avait jeté l’éponge à Libramont.

Vous avez alors posé votre candidature ?

J’ai envoyé un sms au président pour voir s’il cherchait quelqu’un. Il m’a immédiatement sonné pour qu’on discute. À la base, on devait se donner rendez-vous à Louvain-la-Neuve pour approfondir notre discussion mais ça n’a pas pu se faire. Mardi, il m’a alors demandé si on ne pouvait pas se voir en soirée. Je lui ai dit que ce n’était pas possible car j’allais voir le Spirou en Euroleague. Il m’a dit qu’il viendrait voir le match et qu’on se verrait après. Et voilà comment tout a été réglé.

