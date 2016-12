Abandonné, ce chat étouffait à petit feu sous son amas de poils

Le chat a été récupéré par la Réserve d’Animalière Rescue League à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Vu l’état du chat, le responsable de la réserve a publié des photos et un message sur Facebook pour sensibiliser les propriétaires de chat.

On peut y lire : « Ce pauvre chat a été apporté dans notre clinique hier par son propriétaire, ce dernier a dû déménager dans un centre de soins infirmiers en raison de sa maladie. Le chat a été négligé durant des années et souffre de ses lourdes pelotes de polis. Notre équipe médicale a rasé les kilos de fourrure et inutile de dire que ce chat se sent tellement mieux maintenant ! Il sera soigné par un parent éloigné de son propriétaire et va enfin avoir une chance de vivre heureux ».

Le Centre animalier rappelle qu’un animal ne peut rester seul avec une personne ayant la maladie d’Alzheimer. Cette dernière risque de le négliger voire même de poster atteinte à la vie de l’animal.