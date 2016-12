Gand-Anderlecht : victoire conseillée pour les deux équipes

Anderlecht est de plus en plus solide défensivement. © Belga

Anderlecht et Gand sont dans une situation bien inconfortable. Mauves et Buffalos ont vu leurs prétendants au top 6, sauf Charleroi, engranger les trois points de la victoire. Au point d’éjecter Anderlecht du podium et Gand du top 6. Du coup, pour les deux équipes, la victoire est vivement conseillée.

Au match aller, Gand avait posé beaucoup de difficultés à Anderlecht (2-2) en proposant un jeu léché, tout en combinaisons. Depuis, la donne a changé. René Weiler semble avoir trouvé la bonne formule pour permettre à Anderlecht d’encaisser moins, tout en étant plus dangereux devant le but adverse, alors que les Buffalos piétinent depuis plusieurs semaines, sans avoir accumulé un retard irrattrapable, puisqu’une victoire, ce soir, les propulserait à hauteur des Bruxellois.

Gand intraitable à domicile

Mal en point en championnat, Gand n’en reste pas moins très impressionnant à domicile. En 9 rencontres disputées dans leur antre, les Buffalos ont engrangé 8 succès et ont partagé l’enjeu à une seule reprise. De son côté, Anderlecht a remporté 4 de ses 9 rencontres hors de ses bases, pour trois revers.

Les compositions probables

Gand : Thoelen, Foket, Taravel, Asare, Milicevic, Saief, Van Der Bruggen, Neto, Dejaegere, Perbet, Coulibaly.

Anderlecht : Boeckx, Najar, Kara, Nuytinck, Obradovic, Dendoncker, Tielemans, Stanciu, Hanni, Bruno, Teodorczyk.