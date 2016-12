Aleksandar Jankovic après Standard-Lokeren (1-1): "L'arbitre a fait une erreur monumentale: il y avait faute sur Hubert"

Le Standard a une nouvelle fois gâché deux points face à Lokeren : le club liégeois a obtenu les meilleures occasions mais a manqué de précision devant le but de Copa. Résultat : les Rouches doivent encaisser un nouveau match nul, et restent à quatre points du Top 6, synonyme de playoffs 1.

Mais selon l’entraîneur du Standard Aleksandar Jankovic, le club liégeois aurait dû avoir les trois points sans un oubli du corps arbitral. « On savait que Lokeren allait venir à Sclessin pour défendre, et jouer un jeu fermé », explique-t-il d’emblée au micro de VOOsport. « Nous avons eu des occasions en première mi-temps mais on devait débloquer la situation le plus vite possible, c’est ce qui nous a manqué. Nous avons ensuite bien géré après l’ouverture du score. Mais sur le but encaissé, il y a une faute flagrante sur Guillaume Hubert. C’est une erreur monumentale de M. Delferière. Il aurait dû siffler ».

Cette non-sanction a pesé sur le jeu liégeois selon Jankovic. « Avant, on avait déjà su revenir malgré ces retournements de situation. Cette fois, on s’est énervé et ce n’était pas bon. Nous avons même donné des espaces à notre adversaire à la fin. Nous n’avons pas bien digéré ce but encaissé. »

Il relance : « J’ai revu les images de la phase, pour une fois. Il y avait faute. (…) Cela nous a fait sortir du match. »

Aleksandar Jankovic reste toutefois optimiste pour la suite : « Il reste dix matches, donc trente points à prendre. C’est beaucoup. La mentalité ne va pas changer malgré ces résultats. On ramasse des coups chaque week-end, mais on doit rester concentré et travailler ».