Filip Mladenovic était mercredi au Standard: le transfert de l'international serbe est en très bonne voie!

Si Fares Bahlouli et Echiejile Elderson s’apprêtent à regagner Monaco, Filip Mladenovic devrait bel et bien lier sa destinée à celle du Standard, sur base d’un transfert définitif. L’arrière-droit serbe du FC Cologne était d’ailleurs présent hier soir à Sclessin.

Le mercato du Standard a débuté, ou presque. Avec une priorité bien définie : dégraisser un noyau pléthorique qui comporte 33 joueurs et qui n’a plus que le championnat à se mettre sous la dent. Sur ce plan-là, une décision est déjà tombée : Fares Bahlouli ne prolongera pas son aventure dans la Cité ardente, il va retourner à Monaco qui l’avait prêté au Standard. Et comme Echiejile Elderson, titulaire hier soir, devrait sans doute suivre le même chemin, que Andrade est encore longuement suspendu et que Fiore doit toujours faire ses preuves à l’arrière gauche, cela semble laisser le champ libre à Filip Mladenovic, ainsi que nous l’indiquions hier matin.

Actif au FC Cologne, en Bundesliga, mais peu utilisé, l’international serbe, 25 ans, serait partant pour une aventure qui lui permettrait d’accumuler du temps de jeu. Ancien élément de l’Etoile Rouge de Belgrade, où il avait évolué sous les ordres d’un certain Aleksandar Jankovic, et du BATE Borisov, Filip Mladenovic était d’ailleurs à Sclessin hier soir, où il avait été convié à assister à la rencontre.

Autant dire que les choses sont très bien avancées pour l’arrière-gauche serbe. Et sans doute sur base d’un transfert définitif.

